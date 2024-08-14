AK Parti'nin 23. Yıl Dönümü Kutlandı

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması

Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmektedir," dedi.

Sosyal Medyadan Açıklama

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek çıktıkları yürüyüşü hatırlattı.

Başarıların Temelinin Reformlar Olduğunu Vurguladı

2002 seçimlerinde milletin desteğiyle iktidara geldiklerini belirten Yılmaz, bu süreçte sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda kapsamlı reformlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sosyal Kapsayıcılık ve Birlik

Yılmaz, "Merkez siyaseti yeniden inşa eden AK Parti, milletimizin ortak değerlerini temsil eden bir harekettir," dedi. Sosyal kapsayıcılığın partinin temel değerlerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerine hizmet sunduklarını belirtti.

Demokratik Taleplere Cevap Veren Adımlar

Yılmaz, "Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için attığımız adımlar, daha özgür bir Türkiye'yi mümkün kıldı," diyerek çeşitli somut örnekler verdi.

Gelecek Vizyonu ve Amaçlar

Türkiye'nin ekonomik ve stratejik olarak güçlendiğini ifade eden Yılmaz, ülkemizin yüksek gelirli grupta yer alması için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. "Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz," dedi ve 2053-2071 vizyonlarına ulaşma hedeflerini vurguladı.

Teşekkür ve Vizyon

Yılmaz, "Yola çıkarken 'Her şey Türkiye için' demiştik. Şimdi de 'Her şey daha güçlü, özgür ve müreffeh bir Türkiye için' diyoruz," diyerek partinin geçmişe dayanan misyonunu hatırlattı.