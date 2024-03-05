AK Parti’nin Ankara Adayı Altınok’tan büyük vaat: "Köy yolları iki yıl içinde tamamlanacak!"

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, köy yollarını iki yıl içinde tamamlama sözü verdi ve yeni iş kuracak kadın ve gençlere 100 bin TL’lik destek sağlayacaklarını duyurdu. Altınok, Ankara’yı tarımın merkezi yapma hedefini belirtti.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok şöyle konuştu:

“Ayaş domateslerini yeniden canlandıracağız. Çiftçilerimizin tarım makineleri ihtiyaçlarını karşılayacağız. İki yıl içinde köy yollarını tamamlayacağız. Çocuklarımız için kreşler inşa edeceğiz. Hayvancılık ve arıcılık sektörlerini destekleyeceğiz ve yem ve gübre fabrikası kuracağız. Türkiye’nin başkenti aynı zamanda tarımın da başkenti olacak. Köylerimizin imar planlarını hazırlayacağız. Öğrencilerimiz eğer özel halk otobüsüne veya dolmuşa biniyorsa, bu masrafları karşılayacağız. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Gerçek anket sonuçlarına göre Altınok birinci sırada.”





Turgut Altınok aynı zamanda AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ‘kantin kart’ desteği sağlayacaklarını ve bu desteğin 300 ile 500 TL arasında olacağını ifade etti.

Altınok, gençler için uzay çadırı, bilim merkezi, lunapark, kütüphane, gençlik merkezi ve yüzme havuzu inşa edeceklerini belirtti. Ayrıca, 18 yaşındaki üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu. Altınok, Ankara’nın bir hayalet şehre dönüştüğünü ve akşam 21’den sonra sokaklarda kimseyi bulamadığını belirtti.