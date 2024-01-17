AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu mu? Altan Sancar o ismi paylaştı

AK Parti'den son dakika gelişmesi. Altan Sancar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Turgut Altınok olacağı iddia edildi. İddia doğru ise Altınok yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın rakibi olacak.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu mu? Altan Sancar o ismi paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklaması beklenen Ankara belediye başkan adayının ismi Altan Sancar tarafından ortaya atıldı. Sancar sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasına göre Mansur Yavaş'ın karşısında olacak isimin Turgut Altınok olduğu gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığında AK Parti cephesinden kimin olacağı merakla bekleniyordu. İstanbul'da Murat Kurum'un aday gösterilmesinin ardından rekabet ortamı yaşanacak yerlerden biri de Ankara olarak görülüyordu. Ankara için AK Parti'nin tercihi Turgut Altınok olduğu iddiası gündeme geldi.

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