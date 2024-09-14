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AK Parti'nin Ekonomik Hamleleri ve Geçmiş Eleştiriler

Abdullah Güler, Kars'ta Türkiye'nin büyüme süreci ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:46
AK Parti'nin Ekonomik Hamleleri ve Geçmiş Eleştiriler

Abdullah Güler Kars'ta Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı konuşmada Türkiye'nin eskiye nazaran önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, "Ülkemiz dünya çapında rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüklüğe sahip olacaktır" dedi.

Türkiye Buluşmaları Programı

Güler, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, 8. Olağan Kongre takvimini başlattıklarını açıkladı. "Önümüzdeki haftalarda il ve ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Meclis Çalışmaları ve Kanunlar

2022 yılında Meclis’te 21 yeni kanunun hayata geçirildiğini belirterek, sağlık çalışanlarının haklarına yönelik iyileştirmeleri ve diğer yasaları örnek gösterdi. "52 uluslararası sözleşmeyi de imzaladık" ifadesini kullandı.

Ulaşım Projeleri ve Yatırımlar

Kars’a yüksek hızlı tren getireceklerine dikkat çeken Güler, mevcut projelerin de başarıyla yürütüldüğünü belirtti. "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Treni, 26 Nisan 2023'ten bu yana 1 milyon yolcu taşıdı" bilgisi paylaşıldı.

Eleştirilere Yanıt

Güler, muhalefetin eleştirdiği hizmet eksikliği hakkında, "İzmir gibi büyük bir şehirde atık sular arıtılmadan doğrudan denize akmakta. Bu durum kabul edilemez" dedi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin eleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihsel Hassasiyetler

Güler, geçmişte yaşanan trajik olayları hatırlatarak, "93 yılında birçok önemli kişi hayatını kaybetti. O kötü günleri unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Parti Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Programa katılan isimler arasında, AK Parti Kars milletvekili Adem Çalkın, Ardahan milletvekili Kaan Koç ve diğer parti yöneticileri yer aldı.

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