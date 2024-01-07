AK Parti'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları kesinleşti

AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerdeki adayları belirlenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle 28 belediye başkan adayını kamuoyuna duyuracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Murat Kurum'un isminin geçtiği öğrenilirken, Gaziantep, Konya ve Muğla illerindeki adaylar da netleşti.

Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'in, Konya'da ise mevcut başkan İbrahim Altay'ın yeniden aday gösterilmesine karar verildi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın oldu.

Seçim atmosferi giderek artarken, adayların belirlenmesiyle birlikte yerel seçimlere yönelik çalışmalar hız kazanacak.