AK Parti'nin Gücü, Türkiye'nin Geleceğiyle Yakından İlgili

AK Parti Kongresi'nde Çiğdem Karaaslan'ın Çarpıcı Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin Canik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Karaaslan, "Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak gibi bir iddiamız varsa, Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderiyle yan yana gidiyor. Dolayısıyla güçlü olmak durumundayız." dedi.

Karaaslan, AK Parti'nin geçmişten günümüze olduğu gibi gelecekte de önemli bir rol oynayacağını belirtti. AK Parti hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Karaaslan, "Hamdolsun Rabb'ime, sizler gibi yol arkadaşlarıyla birlikte yol yürüdüğüm için. Hamdolsun Rabb'ime Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı başında durduğum için." dedi.

Bir Geçmişi Unutmamak

Karaaslan, mevcut hayat standartlarının birçok açıdan geçmişle kıyaslanamayacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere kazandırdığı en önemli şeyin öz güvenimiz olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğine dikkat çeken Karaaslan, "AK Parti hükümeti olarak yaptığımız işlerin hiçbiri kolay olmadı. Hiçbir oyuna geldik mi? Allah'ın izniyle gelmedik." diyerek, karşılaşılan engellere rağmen durmadıklarını belirtti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Karaaslan, Türkiye'nin kuzeyindeki jeopolitik durumu değerlendirerek, dünya genelindeki gerginliklerin arttığına ve Türkiye’nin bu konudaki rolüne dikkat çekti. "Zaman zor bir zaman, zaten hiç kolay olmadı. Yol engebeli bir yol ama Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak gibi bir iddiamız varsa, Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderiyle yan yana gidiyor," şeklinde konuştu.

Kongrede, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de selamlama konuşması yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin Canik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin Canik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.