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AK Parti'nin Güncel Politika ve Gazze Açıklamaları

Ömer Çelik, AK Parti'nin MYK toplantısında Gazze olaylarını ve parti politikalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:22
AK Parti'nin Güncel Politika ve Gazze Açıklamaları

AK Parti MYK Toplantısında Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, TBMM'de Can Atalay için gerçekleştirilecek olağanüstü oturumla ilgili bilgileri paylaşarak, "Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. AK Parti olarak konuyu ele alacağız ve tutumumuzu belirleyeceğiz" dedi.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Çelik, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış siyasi hadiseler üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu ve Gazze konusundaki gelişmelere temas ettiğini belirtti. Çelik, "Gazze'deki insani durum herkesin gündeminde. İnsanların büyük bir göç dalgası ile hayatlarından kaçtığını ve bunun yoksulluk ve yoksunculukla ilintili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası Çağrılar ve İsrail'in Tutumu

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım aksesinin sağlanması için yaptıkları çağrılara dikkat çeken Çelik, "İsrail bu çağrıları dikkate almıyor. Temel soru, bu çağrılara olumlu yanıt vermeyen İsrail'e karşı ne gibi yaptırımlar uygulanacak?" diye sordu. Çelik, Netanyahu hükümetinin, insanlık suçlarının işlenmesine göz yuman bir yapıda olduğunu ifade etti.

AK Parti’nin Vizyonu

Ömer Çelik, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere davet ederek, AK Parti'nin reformlarla dolu bir tarih sunduğunu belirtti. Çelik, "AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisi ve dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir" dedi.

Siyasi İletişim ve Kapsayıcı Politika

Yapılan sorulara yönelik yanıtlar veren Çelik, geçmişte yaptığı açıklamalara yer vererek, Türkmenler ile diğer grupların dışlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Can Atalay gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıya katılım konusunda durumu değerlendireceklerini aktardı.

Ömer Çelik, "Cuma günü tüm milletimizi etkinliğimize bekliyoruz" diyerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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