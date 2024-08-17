Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AK Parti'nin Hedefi: Büyük ve Güçlü Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, güçlü Türkiye vizyonunu Gaziantep'te dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:44
AK Parti'nin Hedefi: Büyük ve Güçlü Türkiye

AK Parti'nin Hedefi: Büyük ve Güçlü Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, partinin hedeflerinin büyük, güçlü ve insanlığa umut olan bir Türkiye inşa etmek olduğunu ifade etti.

Gaziantep’teki Konuşma

Karaaslan, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partinin birçok başarıya imza attığını belirten Karaaslan, ‘Ay yıldızlı bayrağımıza ve şehitlerimizin emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkma kararlılığındayız’ dedi.

Büyük Hedefler ve Umut

Karaaslan, “Bizim hedefimiz belli; büyük ve güçlü Türkiye, vatandaşının yaşam standardını yükseltmiş ve insanlığa umut olan bir Türkiye. Dünyanın neresinde bir mazlum elini semaya kaldırırsa, duasında bu ülke ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan varsa, hedefimizden asla şaşmayalım” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Misyonu

AK Parti'nin Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de, partinin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesindeki önemini vurgulayarak, milletin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm adımları atacaklarını belirtti.

Gül, “Türkiye'deki tek siyasi hareketin AK Parti olduğunu ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimizi biliyoruz. Eksikliklerimizi telafi ederek, milletimizle gönül gönüle olacağız” ifadelerini kullandı.

Gazze Meselesi ve Türkiye’nin Rolü

Gül, Gazze'deki olaylara dikkat çekerek, “Dünyadan tek güçlü ses Türkiye'den çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu biliyorlar. Allah'ın izniyle Gazze ve Kudüs özgür olacak” dedi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekilleri de katılarak, birlik mesajı verdiler.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma...

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı