AK Parti'nin Hedefi: Büyük ve Güçlü Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, partinin hedeflerinin büyük, güçlü ve insanlığa umut olan bir Türkiye inşa etmek olduğunu ifade etti.

Gaziantep’teki Konuşma

Karaaslan, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partinin birçok başarıya imza attığını belirten Karaaslan, ‘Ay yıldızlı bayrağımıza ve şehitlerimizin emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkma kararlılığındayız’ dedi.

Büyük Hedefler ve Umut

Karaaslan, “Bizim hedefimiz belli; büyük ve güçlü Türkiye, vatandaşının yaşam standardını yükseltmiş ve insanlığa umut olan bir Türkiye. Dünyanın neresinde bir mazlum elini semaya kaldırırsa, duasında bu ülke ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan varsa, hedefimizden asla şaşmayalım” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Misyonu

AK Parti'nin Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de, partinin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesindeki önemini vurgulayarak, milletin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm adımları atacaklarını belirtti.

Gül, “Türkiye'deki tek siyasi hareketin AK Parti olduğunu ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimizi biliyoruz. Eksikliklerimizi telafi ederek, milletimizle gönül gönüle olacağız” ifadelerini kullandı.

Gazze Meselesi ve Türkiye’nin Rolü

Gül, Gazze'deki olaylara dikkat çekerek, “Dünyadan tek güçlü ses Türkiye'den çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu biliyorlar. Allah'ın izniyle Gazze ve Kudüs özgür olacak” dedi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekilleri de katılarak, birlik mesajı verdiler.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Konferans Salonu'nda "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi" toplantısı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu (sağ 4) ve partililer katıldı.