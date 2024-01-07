AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kimdir?

AK Parti, 2024 yerel seçimleri için Isparta Belediye Başkan adayını belirledi. AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir? İşte, Şükrü Başdeğirmen’in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler.

AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kimdir?
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Şükrü Başdeğirmen, Eski Milletvekili ve İş Adamı

Şükrü Başdeğirmen, 1962 yılında Isparta'da doğdu. İşletme Fakültesi ve Yüksek Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdi. 

Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında AK Parti'den Isparta milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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