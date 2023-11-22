AK Parti'nin İstanbul, Ankara, İzmir adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Hamas-İsrail çatışması ve Türk Lirası'nın durumu üzerine mesajlar verdi.

Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler ve AK Parti'nin aday takvimi hakkında şunları söyledi: "Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Aday belirleme sürecinde titiz çalışmalar yürütüyoruz. 1 Aralık, belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden ayrılması gereken memurlar için son tarih olacak. Büyükşehirlerdeki adaylarımızı Aralık ortalarına doğru açıklamayı planlıyoruz."





İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin Erdoğan, uluslararası kamuoyunun İsrail'e karşı tavrını ve Netanyahu'nun durumunu değerlendirdi. "Gazze Filistin toprağıdır ve işgale son verecektir. Dünya genelindeki protestolar İsrail'in tutumunu değiştiriyor. Netanyahu'nun hareketleri için sokaklar dahi ondan gitmesi çağrısı yapıyor. Uluslararası liderlere çağrıda bulunarak yanlıştan dönmeleri gerektiğini belirtiyorum."

Ayrıca, Hamas-İsrail sürecine ilişkin çözüm önerilerini de paylaştı: "Halkların vicdanları harekete geçti. İsrail'in Gazze'deki zulmüne sessiz kalmamalıyız. İsrail'in yaptıklarına karşı durmalı ve Filistin halkını desteklemeliyiz. Müslüman, Hristiyan, Musevi ayrımı yapmaksızın insanlık adına doğru tarafı seçmeliyiz."

Ekonomik açıdan, Türk Lirası'nın reel değer kazanacağına dair mesajlar verdi: "Uyguladığımız politikaların Türk Lirası'na reel bir değer kazandıracağını düşünüyorum. Yatırımcı güvenini kazanarak fon akışını artıracağız. Bu da Lira'nın reel olarak değerlenmesini sağlayacak ve enflasyonu düşürecek bir döneme gireceğiz."

Savunma sanayii ve ekonomiye ilişkin yapılan atılımlara da vurgu yaparak, "Ülkemizin savunma sanayisindeki gelişmeler bizi heyecanlandırıyor. Yapılan çalışmalarla büyük başarılar elde ettik ve daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ayrıca, ekonomide sağlanan istikrar ve reformlarla Türkiye'nin daha güçlü bir konuma ulaşacağını düşünüyorum" dedi.