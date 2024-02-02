AK Parti'nin Manisa ve Bursa belde belediye başkan adayları belli oldu
31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti'nin Manisa'nın 11 ilçesinde yarışacak belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de hazır bulundu. İşte AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları listesi.
Millet Çarşısı'nda gerçekleşen AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı'na Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de katıldı. Erkan Kandemir, yaptığı konuşmada, Manisa'nın Cumhur İttifakı'nın ruhunu taşıdığını, "şehzadeler şehri" olarak anılan bu kentte siyasetin zorlu bir görev olduğunu belirtti.
Kandemir, 31 Mart'ta Manisa'nın Cumhur İttifakı'na destek vereceğine güvendiğini söyledi ve "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise adaylığın bir bayrak değişimi olduğunu vurgulayarak, yeni isimlerin dinamizmleriyle yarışı sürdüreceklerini ifade etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmet kalitesiyle dikkat çektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi üzerine inşa edilen bir Türkiye ittifakı olduğunu dile getirdi.
Erkan Kandemir'in açıklamasına göre belirlenen adayların listesi ise şu şekilde:
- Yunusemre: Mehmet Çerçi
- Şehzadeler: Yavuz Kurt
- Akhisar: Ömer İşçi
- Demirci: Erkan Kara
- Soma: Egemen Bülent Türkmen
- Kırkağaç: Fevzi Ok
- Köprübaşı: Regaip Topuz
- Gördes: Muhammet Akyol
- Ahmetli: Ahmet Alhan
- Gölmarmara: Kamil Öz
- Saruhanlı: Ekrem Cıllı.
AK Parti, Manisa büyükşehir belediyesi ve Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi, Alaşehir ilçe belediyeleri için MHP adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti Manisa belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de iştirak etti.
AK PARTİ'NİN BURSA İLÇE BELEDİYE ADAYLARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik açıklamalarda bulunduktan sonra sözlerinin devamında AK Parti Bursa ilçe başkan adaylarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na iştirak etti. Erdoğan, AK Parti Bursa ilçe başkan adaylarını şu şekilde duyurdu:
Büyükorhan - Kamil Turhan
- Gemlik - Refik Yılmaz
- Gürsu - Mustafa Işık
- Harmancık - Yılmaz Ataş
- İnegöl - Alper Taban
- İznik - Kağan Mehmet Usta
- Karacabey - Ali Özkan
- Keles - Ali Doğru
- Kestel - Ferhat Erol
- Mudanya - Gökhan Dinçer
- MustafaKemalPaşa - Ahmet Beygirci
- Nilüfer - Celil Çolak
- Orhaniye - Ali Osman Tayır
- Orhangazi - Bekir Aydın
- Osmangazi - Mustafa Dündar
- Yenişehir - Davut Aydın
- Yıldırım - Oktay Yılmaz
ONLARDA HERKES KÖŞE KAPMA DERDİNDE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlattı ve CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, CHP'nin ittifak yaptığı partileri bile umursamadığını ve şehirlere merhamet etmeyeceklerini söyledi.
"Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yok. CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde. CHP'nin gözü düne kadar ittifak olduğu partileri bile görmüyor. Çiğneyip geçiyor. Ne ülkenin hali ne şehirlerin durumu umurlarında değil. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize şefkat göstermesi mümkün mü?" dedi.
31 MART'TA HEVESLERİ KURAKLARINDA KALACAK
Yerel seçimler üzerinden CHP'ye yüklenen Erdoğan, CHP'nin ittifak yaptığı partileri bile umursamadığını ve şehirlere merhamet etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkenin hak ettiği güce kavuşması için çalışmalara yön verdiklerini dile getirdi. Erdoğan'ın CHP hakkındaki konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"Rüzgârın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örnekten biliyoruz, görüyoruz. Türkiye’yi de bu hale getirmek istiyorlar ama başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. 31 Mart’ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Milletimiz seçimini gerçek belediyecilikten yaparak heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklar."