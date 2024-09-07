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AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları: Saha Çalışmaları Başladı

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları için Türkiye genelinde halkla buluşma programlarına başladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:08
AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları: Saha Çalışmaları Başladı

AK Parti'den Türkiye Genelinde Buluşma Programı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin hazırlamak amacıyla "Türkiye Buluşmaları" adı altında geniş çaplı saha çalışmalarına başladı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bu programın detaylarını açıkladı.

Saha Çalışmalarının Kapsamı

Kandemir, bu program kapsamında milletvekilleri, bakanlar ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımıyla şehirlerde buluşmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. Eylül ayında, kongre sürecinin başlangıcıyla birlikte saha çalışmalarının yoğunlaşacağını belirtti.

İstişare ve Temas Süreci

Erkan Kandemir, özellikle emekliler, gençler, kadınlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehrin genel durumu üzerine istişareler yapacaklarını belirtti. "Şehir buluşmaları" sonrasında görevliler yerel halkla doğrudan iletişim kurarak, üretim yapan kişilerle de bir araya gelecekler.

Çalışmalar Ay Sonunda Tamamlanacak

Kandemir, planın 81 ili kapsayacağını ve çalışmaların ay sonunda sona ereceğini açıkladı. Ekim ayında ise tüm Türkiye'de geniş kapsamlı ve canlı bir kongre süreci başlatılacağını duyurdu.

Bölgesel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar

Malatya ve benzeri illere gidecek olan grup, yerel esnafla görüşerek, o bölgenin spesifik ihtiyaçlarına yönelik raporlar hazırlayacaklar. Bu raporlar sayesinde illerdeki toplumsal yapının genel bir fotoğrafı çekilerek, yol haritası belirlenecek.

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