AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi: Gelecek Vizyonu ve Siyasi Rekabet

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Bugün partinin içerisinde dört kişi anlaşamazken, koltuk sevdası içerisinde gayret ederken bunlar Türkiye'ye nasıl hizmet etmek için bir araya gelecekler? Onu iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Parti İçinde Birlik ve Gelecek Vizyonu

Elitaş, "Her şey Türkiye için" diyerek yola çıkan bir ekibin 14 Ağustos 2001'den bu yana davasını en üst noktaya taşımak için bir arada olduğunu vurguladı. Gelecek seçimler hakkında konuşan Elitaş, "İnşallah 2028 yılında yenilenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimleriyle 'Ya Allah bismillah yola devam' diyeceğiz." dedi.

CHP'nin Siyasi Yansımaları

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralık ayında yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak, "Ertesi gün Esed ülkesini terk edip kaçıyor. 1,5 yıl önce millet 14-28 Mayıs'ta Ortadoğu coğrafyasında çıkacak karmaşayı görmüş ama anamuhalefetin genel başkanı burnunun ucunu göremiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Durumu ve Geleceği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti sıradan bir parti değil. Biz bir duruş sergiliyoruz ve milletin önündeki engelleri aşmak için dikleşmeden dik durmayı benimsiyoruz." diyerek, partisinin sorun çözme konusundaki kararlılığını belirtti. Yazıcı, Türkiye'nin geçmişte 36 milyar dolar olan ihracatını bugün 272 milyar dolara çıkardığını ifade etti.

Tarım Mücadelesi ve Gelecek Hedefleri

Elitaş ayrıca, Ordu'daki tarım zararlısı kahverengi kokar ile mücadelede 2025 yılına kadar bu sorunun ortadan kalkacağını müjdeledi. Siyasi rekabetin, değerler yerine projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Milletin kardeşliği esastır ve sorunları çözmek için vizyonerlik ortaya koymalıyız." dedi.