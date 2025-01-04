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AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde Tarihi Mesajlar

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin güçlü mesajları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:37
AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde Tarihi Mesajlar

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde bizler bugün tarihin doğru yerinde olmayı başardık." dedi.

22 Yıllık Mücadele ve Hizmetler

İleri, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi her alanda dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden İleri, "Yeri geldi altyapıyı ayağa kaldırdık, yeri geldi üstyapıyı yükselttik," sözlerini kaydetti.

Büyük Hedefler ve Mücadele

İleri, konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinerek, "Bu millet, bu devlet her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına girecek," ifadelerini kullandı. Zorluklara rağmen yılmadıklarını belirten İleri, "Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde tarih yazmaktayız," dedi.

Genel Sekreter Fatih Şahin’den Vurgu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, konuşmasında tarihsel dönemlerin önemine dikkat çekti. Şahin, Ayasofya ve Şam Emevi Camii örnekleriyle, inançların özgürleşmesinin önemine değinerek, "Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için de mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Birlik ve Güç Mesajı

Şahin, AK Parti'nin merkezi bir konumda olduğunu ifade ederek, "AK Parti'mizi aziz milletimiz kurmuştur; bizler yalnızca tabelasını astık," dedi. Ülkeye ve insanlığa hizmet etme güdüsüyle dolu olduklarını belirterek, artık 21'inci yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını vurguladı.

AK Parti'nin, halkı kucaklayan bir siyasi yapı olduğunu ifade eden Şahin, "Büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek birlik mesajını güçlendirdi.

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