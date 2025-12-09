DOLAR
AK Parti Pazaryeri Teşkilatı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda İlçe Danışma Toplantısı

AK Parti Pazaryeri'nin Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki İlçe Danışma Toplantısı gerçekleşti; Serkan Yıldırım ve Zekiye Tekin, birlik mesajı ve projeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:09
AK Parti Pazaryeri Teşkilatı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda İlçe Danışma Toplantısı

AK Parti Pazaryeri Teşkilatı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda İlçe Danışma Toplantısı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı tarafından Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda düzenlenen İlçe Danışma Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, ilçenin geleceğine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar ve vurgulanan mesajlar

Programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasını yapan Serkan Yıldırım, teşkilatın çalışma temposunu, sahadaki karşılığını ve önümüzdeki dönemin yol haritasını değerlendirdiklerini belirterek, "Pazaryeri her zaman olduğu gibi bugün de güçlü bir birliktelik ortaya koydu" dedi.

Belediye projeleri ve yatırımlar

Zekiye Tekin, hükümet yatırımları ile ilçe belediyesinin tamamlanan ve devam eden projelerine dikkat çekti. Tekin, "AK belediyecilik, yalnızca bir yönetim anlayışı değil; eser ve hizmet siyasetiyle milletine hizmet etmeyi ilke edinmiş bir anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Tekin, son 23 yılda AK Parti iktidarıyla ilçeye kazandırılan projeler arasında tamamlanan 105 konutluk TOKİ projesi ve 100 konutluk yeni TOKİ projesi için süren çalışmaların önemine değindi. İçme suyu problemi yaşayan ilçede Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılan sondaj çalışmaları hızla sürüyor; ayrıca Dereköy Barajı'ndan ilçeye su getirilmesine yönelik proje de ilerliyor. Tekin, "Çok yakında Pazaryeri içme suyu sorununu köklü şekilde aşmış olacak" dedi.

Başkan Tekin, teşkilatla uyumlu çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Birlik oldukça güçlüyüz. Güçlendikçe Pazaryeri kazanıyor, Bilecik kazanıyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ TEŞKİLATI KÜÇÜKELMALI TABİAT PARKI'NDA BULUŞTU

AK PARTİ TEŞKİLATI KÜÇÜKELMALI TABİAT PARKI'NDA BULUŞTU

AK PARTİ TEŞKİLATI KÜÇÜKELMALI TABİAT PARKI'NDA BULUŞTU

