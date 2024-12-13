AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Hepimiz, dava bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu davanın neferleriyiz, sonuna kadar devam edeceğiz," dedi.

Kongre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yavuz, Türkiye'nin dış politikasını ve son dönemde yapılan teknolojik atılımları detaylandırarak, 2002 dönemindeki Türkiye ile bugünkü durumunu kıyasladı.

Türkiye'nin İstikrarı Üzerine Vurgular

Yavuz, "Çok önemli badireler atlattık. Aslında kaosu, krizi körükleyen kitleler, Türkiye'ye ayak bağı olanlar artık nerede? Türkiye, bağlarından kurtuldu, zincirleri koparttı. Bu yolculuk çok daha fazlasıyla devam edecek" şeklinde konuştu.

Suriyelilere de değinen Yavuz, "Suriyeliler, bombalardan kurtulmak için kapıya dayanıyorlar. Biz, ensarız, onlar muhacir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'yi kaybetsem de onlara bir zarar vermem' demişti. Bugün o kardeşlerimiz seviniyor, bu sevincin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Tarihin Doğru Tarafında Olma Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz, tarihin hep doğru tarafında durduk. Medeniyetimizin bize öğrettiği vicdanımızın yanında olduk," diyerek kongrenin önemine dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise, muhalefetin yetersizliğini eleştirerek, teşkilatın gücüne olan inancını vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde insanlara hizmet etme arzusuyla çalıştıklarını belirterek, gelecek yıl kentsel dönüşüm projelerinin başlayacağını duyurdu. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, kongrelerin kendilerini tazelemek açısından önemli fırsatlar olduğunu ifade etti.

Kongrede Yunus Tever, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi ve tüm dava arkadaşlarıyla uyum içinde yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, konuşma yaptı.

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, konuşma yaptı.