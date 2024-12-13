DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Ali İhsan Yavuz'un vurgularıyla birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:44
AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Hepimiz, dava bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu davanın neferleriyiz, sonuna kadar devam edeceğiz," dedi.

Kongre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yavuz, Türkiye'nin dış politikasını ve son dönemde yapılan teknolojik atılımları detaylandırarak, 2002 dönemindeki Türkiye ile bugünkü durumunu kıyasladı.

Türkiye'nin İstikrarı Üzerine Vurgular

Yavuz, "Çok önemli badireler atlattık. Aslında kaosu, krizi körükleyen kitleler, Türkiye'ye ayak bağı olanlar artık nerede? Türkiye, bağlarından kurtuldu, zincirleri koparttı. Bu yolculuk çok daha fazlasıyla devam edecek" şeklinde konuştu.

Suriyelilere de değinen Yavuz, "Suriyeliler, bombalardan kurtulmak için kapıya dayanıyorlar. Biz, ensarız, onlar muhacir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'yi kaybetsem de onlara bir zarar vermem' demişti. Bugün o kardeşlerimiz seviniyor, bu sevincin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Tarihin Doğru Tarafında Olma Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz, tarihin hep doğru tarafında durduk. Medeniyetimizin bize öğrettiği vicdanımızın yanında olduk," diyerek kongrenin önemine dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise, muhalefetin yetersizliğini eleştirerek, teşkilatın gücüne olan inancını vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde insanlara hizmet etme arzusuyla çalıştıklarını belirterek, gelecek yıl kentsel dönüşüm projelerinin başlayacağını duyurdu. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, kongrelerin kendilerini tazelemek açısından önemli fırsatlar olduğunu ifade etti.

Kongrede Yunus Tever, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi ve tüm dava arkadaşlarıyla uyum içinde yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye...

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, konuşma yaptı.

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye...

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
6
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç