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AK Parti Seydiler Kongresi'nde Bakan Yumaklı'nın Vurguları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Seydiler'deki kongrede AK Parti'nin millet iradesine saygı gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:42
AK Parti Seydiler Kongresi'nde Bakan Yumaklı'nın Vurguları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öncülüğündeki AK Parti'nin Seydiler İlçe Kongresi'nde yaptıgı konuşmasında partinin milletin iradesine nasıl hürmet gösterdiğine dikkat çekti.

Millet İradesine Saygı ve Özgürlük Vurgusu

Yumaklı, “AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girmek için kararlı bir çaba içinde olduklarını belirterek, “Bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz.” şeklinde konuştu.

Yeni Hizmetler ve İç Cephe Güçlendirme

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Yumaklı, “Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 22 yılda ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır.” diyerek, yeni yüzyılda daha fazla hizmet hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, “İç cepheyi güçlendirmek”

Uluslararası Rol ve Dış Politika

Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası alandaki önemine de değinerek, “Bugün dünyada 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananları göz önünde bulundurursak, Türkiye Cumhuriyeti sesi en yüksek çıkan ülke olmuştur.” dedi.

İftiralar ve Mücadele Kararlılığı

Bakan Yumaklı, partilerine karşı yürütülen iftiralara da değinerek, “Meyve veren ağaç taşlanır.” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. “Biz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız.” dedi.

Geçmiş Olaylar ve Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da dikkat çeken Yumaklı, “O gün Cumhurbaşkanı'mız ne söz verdiyse bugün onların yapıldığını görüyoruz.” diyerek, inşa sürecinin devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, konuşmasının sonunda, kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Programa, AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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