AK Parti Seydiler Kongresi'nde Bakan Yumaklı'nın Vurguları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öncülüğündeki AK Parti'nin Seydiler İlçe Kongresi'nde yaptıgı konuşmasında partinin milletin iradesine nasıl hürmet gösterdiğine dikkat çekti.

Millet İradesine Saygı ve Özgürlük Vurgusu

Yumaklı, “AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girmek için kararlı bir çaba içinde olduklarını belirterek, “Bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz.” şeklinde konuştu.

Yeni Hizmetler ve İç Cephe Güçlendirme