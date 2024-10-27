AK Parti Sofrasında Birlik Mesajları

Ömer Çelik'ten Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, içerideki birlik ve beraberliğin korunmasının dışardaki türbülanslara karşı daha güçlü cevap verebilmeleri için kritik olduğunu ifade etti.

Çelik, Türkiye'nin geleceğinde AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın bağlantısının büyük ve bağımsız bir Türkiye için anahtarı olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki devletlerle barış içinde bir gelecek inşa etmek istediklerini vurguladı.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

İsrail'in 'arz-ı mevud' planı çerçevesinde gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Çelik, uluslararası gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği açısından önem arz ettiğini belirtti. "Bu soykırım çetesi, bölgedeki tüm halklara düşmanlık yapmaya devam ediyor" diyen Çelik, Cumhurbaşkanı’nın bölge hakkında yaptığı uyarılara atıfta bulundu.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının bitaraf bir şekilde ele alınamayacağını açıklayan Çelik, saldırılara karşı Türkiye'nin birlik ve dirliğini koruyacaklarının altını çizdi. "Hesap etmedikleri bir şey var; biz bu tür olaylarla mücadele etmeyi biliyoruz" dedi.

Ekonomik Durum Hakkında Değerlendirmeler

Ayrıca, Çelik, Türkiye’nin ekonomik sorunları üzerine de konuşarak, esnaf, işçi ve çiftçilerin taleplerine kulak verdiklerini aktardı. Ekonomik programın uygulanmasıyla birlikte vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongre Sonrası Ziyaret

Kongre sonrası Ömer Çelik, 25 Eylül'de vefat eden Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan’ın mezarını ziyaret etti. Çelik, kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, partinin geleceğine yönelik umutlarını yineledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 2), Adana'da AK Parti Kozan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.