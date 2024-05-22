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AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’nin cenazesine katılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 17:30
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’nin cenazesine katılacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sona ermesinin ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, bazı açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, helikopter kazası sonrası vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacağını belirtti.

Parti sözcüsü Çelik’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Reisi’yi Akıncı İHA buldu”

“İran’a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bizden talep edilen anında yerine getirilmiştir. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de içinde bulunduğu helikopteri, zorlu koşullarda uçuş yapan AKINCI İHA tespit etmiştir. Bu durum, Türkiye’nin gelmiş olduğu yeri göstermektedir. İmkanlarımız ve kabiliyetlerimiz gelişmiştir”

UCM kararının değerlendirilmesi

“Netanyahu’nun tutuklanması ile ilgili talep oldukça önemli. Netanyahu ve bakanlar, doğrudan savaş suçlarından sorumludur. Umarım talep karşılığını bulur ve tutuklama kararı çıkar. Sivillerin aç bırakılmasından, kasti eylemlerden ve işlenen savaş suçundan bahsediliyor. Bunların hepsinin Netanyahu ve hükümeti tarafından yapıldığını görmekteyiz. Talep gecikmiş de olsa olumludur.”

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıması kararı

“İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olma kararı, önemli bir gelişmedir. Bu durum, bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi ve buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Umarım bu Avrupa’da temel bir duruş haline gelir. ABD’den ise duymamız gereken sesler gelmiyor.”

Parti içinde değişim yorumu

“AK Parti’de değişim sürekli olan bir durum. Bazı yerlerde değişim ve görev değişimleri gerçekleştirilecek. Yakın zamanda bazı değişimler söz konusu olacak.

Seferberlik ve savaş hali düzenlemesi

“Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda, bu tip belgelerin de zaman zaman güncellemesi gerekiyor. Seferberlik meselesindeki konu şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir. 90’larda hayata geçen belge, şimdiye kadar defalarca değişikliğe uğratıldı. Deprem gündemi olmasaydı, daha önce değerlendirilecekti.”

Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme

“Adı üzerinde konuştuğumuz şey bir taslak. Toplumda zıt görüşler mevcut. Üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor”

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