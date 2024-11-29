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AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan'ın Filistin Hassasiyeti İnsanlık Onurudur

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına olan desteğini vurguladı ve bunun insanlık onuru olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:42
AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan'ın Filistin Hassasiyeti İnsanlık Onurudur

Çelik'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına olan hassasiyetini dile getirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur" dedi.

Filistin Davasına Gösterilen Destek

Ömer Çelik, Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir" ifadesini kullandı.

Provokasyon ve Destek

Çelik, konuşmasında, "Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur" diyerek, Erdoğan’ın Filistin hukukuna verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunun, insanlığın vicdanlı seslerinin ifadesiyle, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibi olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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