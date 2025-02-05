AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin Halkının Yaşama Hakkı Savunulmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kritik Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamalarda Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunduklarını belirtti.

Gazze Halkının İradesine Saygı

Çelik, Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısında duracaklarının altını çizerek, uluslararası toplumun da bu konuda daha etkin bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Filistin meselesinin önemini bir kez daha gözler önüne sererek, özellikle bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.