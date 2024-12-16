AK Parti Sözcüsü Çelik: 'HTŞ'nin Hareketliliği ile İlgili Suçlamalar Yanlış'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin HTŞ (Heyet Tahrir el Şam) ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve bu tür iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. "Burada HTŞ, Suriye'nin iç dinamikleri çerçevesinde hareket ediyor" dedi.

Suriye'nin Önemi ve Türkiye'nin Pozisyonu

Çelik, Suriye'nin Gazze olayları başta olmak üzere, bölgesel barış için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ile sahada aktif olduğunu belirtti ve "Bizim arzumuz, Suriye'nin egemenliğinin sağlanmasıdır" dedi.

Demokrasi ve Anayasa Üzerine

Yeni yönetimin hukuka bağlılık ilkesinden bahsetmesinin önemli olduğunu belirten Çelik, Suriye'de anayasal düzenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Suriye, Suriyeliler tarafından yönetilmeli ve herkesin kendi yerinde yaşaması sağlanmalıdır" diye ekledi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Batılı ülkelerin Suriye ile dayanışmayla ilgili tutumlarını değerlendiren Çelik, Suriye halkının geri dönmesi için uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini vurguladı. "Bu bölge barışı için kilit bir noktadır" dedi.

İsrail'in Edindiği Pozisyon

Çelik, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik eylemlerinin gayrimeşru olduğunu belirtti ve bu işgale göz yumanların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Fırat'ın Doğusunda PKK'nın Durumu

Fırat'ın doğusunda yürütülen terör faaliyetlerine değinen Çelik, Suriye halkının iradesinin kendini göstermesiyle bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtti. Terör örgütlerinin Suriyeliler arasında yeri olmadığını vurguladı.

Sonuç Olarak

Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın HTŞ lideriyle görüşmesi tasvip edilmesine dair açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Suriye halkının iradesine saygı gösterdiğini yineledi. "Artık geçmişe ait işbirlikleri yok, bugün Suriye halkının yanında duruyoruz" dedi.