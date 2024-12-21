AK Parti Sözcüsü Çelik, Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Ömer Çelik'ten Kınama ve Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde düzenlenen Noel pazarına gerçekleştirilen araçla saldırıyı kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magdeburg'daki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırının en kısa sürede aydınlatılması ve sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Çelik, ayrıca şöyle konuştu: "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."