AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Yönetimine Sert Tepki: 'Sürgün ve Etnik Temizlik'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ABD’ye Sert Eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' önerisini eleştirirken, bu yaklaşımın arka planda sürgün, tehcir ve etnik temizlik girişimi olduğunu vurguladı.

Çelik: 'Bu Filistinlilerin Vatanını Gasbetme Girişimidir'

Çelik, yaptığı açıklamada, bu tür bir önerinin Filistinlilerin öz vatanının gasbedilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı ve konuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.