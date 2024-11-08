AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'a Zafer Günü Kutlaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'a Kutlama

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi anısına her yıl kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü sosyal medya üzerinden tebrik etti.

8 Kasım Zafer Günü mesajı

Çelik, paylaşımında, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Karabağ'da şehitler vererek, eşsiz bir mücadele ile öz topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan kardeşimizin bu özel gününü yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

İki Devlet Tek Millet Vurgusu

Ayrıca Ömer Çelik, Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman olduğu gibi omuz omuza yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye ve Azerbaycan, ilelebet tek millet iki devlet olarak yan yana ilerlemeye devam edecek." şeklinde belirtti.