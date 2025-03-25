AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a Hakaretlere Sert Tepki

Ömer Çelik, İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri kınadı ve karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:58
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a Hakaretlere Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan hakaretleri kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hakaretlere Sert Yanıt

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır."

Provokasyona Dikkat Çekti

Çelik, bu ahlaksızlıkların yanı sıra bu durumu teşvik edenlerin de sorumlu olacağını belirterek, "Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar, alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır." dedi.

Kararlılık Vurgusu

Ömer Çelik son olarak, "Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır." diyerek kararlılık mesajı verdi.

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