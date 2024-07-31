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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsmail Heniyye Suikastına Sert Tepki

Ömer Çelik, Tahran'da gerçekleşen suikastla ilgili olarak güçlü bir lanette bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:46
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsmail Heniyye Suikastına Sert Tepki

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Suikastına Tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleşen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesini sert bir dille kınadı.

Çelik'ten Açıklama

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden İsmail Heniyye'nin, siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken bu saldırıya maruz kaldı. Bu yaşananlar, Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam çetesi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kardeş Filistin halkı, haklı mücadelesinde bu katilleri er ya da geç yenilgiye uğratacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in mesajı, Filistin davasına olan destek ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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