AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Bakanı Ben-Gvir'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Dikkat Çeken Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa ile ilgili yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor," ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Önemi

Çelik, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Mescid-i Aksa, bizim mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. Ben-Gvir’in sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa karşı saldırgan bir açıklamadır."

Uluslararası Toplumun Rolü

Ömer Çelik, Netanyahu yönetiminin provokatif söylemlerine dikkat çekerek, "Bu soykırım ve katliam şebekesi, kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışıyor. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içine giren bu yönetim üyelerine karşı net bir tutum sergilemelidir," dedi.