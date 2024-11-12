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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria İlhakı Açıklamalarına Sert Tepki

Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak hedefini uluslararası hukuka aykırı buldu ve kalıcı barış için Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:18
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria İlhakı Açıklamalarına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili ilhak hedeflerini eleştirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Saldırılara Dikkat Çekildi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin her gün bölge ülkelerine yönelik yeni saldırı planları açıklandığını vurgulayarak, bu durumun savaş ve katliamdan beslenen yapının niyetini belirgin bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Kalıcı Barış ve Filistin Devleti

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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