AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Han Yunus Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lanetleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Yapılan Açıklama

Çelik, sosyal medyadaki paylaşımında, İsrail güçlerinin bu saldırısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında devam eden hukuki süreçlerin bir parçası olacağına dikkat çekti.

“İsrail ordusunun, Han Yunus'taki, içinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in bulunduğu gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını kınıyoruz.” diyen Çelik, ayrıca Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran tüm basın mensuplarını önemsediğini vurguladı.

Destek Mesajı

Çelik, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletip, yaralanan kameraman için de acil şifalar diledi. “İsrail soykırımını belgeleyen gazetecilerin cesaretini selamlıyoruz.” ifadeleriyle basın mensuplarının önemine vurgu yaptı.