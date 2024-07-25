AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Sert Tepki

Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Çelik, konuşmanın insanlık tarihinin en trajik görüntülerinden bazılarını barındırdığını belirtti.

İnsanlık Değerlere Ayaklar Altında

Çelik, Amerikan Kongresi'nin, insanlığa karşı işlenmiş suçlar karşısında tepki vermemesi ve Netanyahu'nun sık sık alkışlanmasının son derece rahatsız edici olduğunu ifade etti.

"Netanyahu'nun yaptığı katliamları fütursuzca savunması ve bu savunma karşısında alkış alması, Amerikan demokrasisi açısından bir kırılma noktasıdır. Burada insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır," diyen Çelik, Kongre üyelerinin bu tutumunu akıl dışı bulduğunu vurguladı.

Uluslararası Kurumların Uyarıları Göz Ardı Edildi

Netanyahu'nun Gazze'deki yardımları engellediği yönündeki iddiaları hakkında açıklama yapan Çelik, "Birçok uluslararası kurum, Netanyahu'nun hamlelerinin doğru olmadığını belirtmektedir. Ancak bu durum görmezden geliniyor," ifadelerini kullandı.

Kongre'deki Ellerin Kalkması

Çelik, "Bu ayakta alkışlama, sadece sözde bir demokrasi gösterisi değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin çiğnenmesine de işaret ediyor," şeklinde konuştu. Netanyahu'nun Orta Doğu'daki çatışmaları genişletme çabalarına dikkat çeken Çelik, bunun sadece kendi siyasi çıkarları için yapıldığını vurguladı.

Mükellefiyetlerden Kaçma Çabası

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal güvenlik kurumlarının prim borçlarını tahsil edeceğine yönelik açıklamalarını eleştiren Çelik, bunun hizmetin aksamasına neden olacağına vurgu yaptı. "Bir türlü hizmet yapmayan belediyeler, bu açıklamalar ile mükellefiyetlerden kaçma peşindedir," dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.