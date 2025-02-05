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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:20
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin sert ifadelerde bulundu.

Özgür Özel'in Adıyaman'da yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki veren Çelik, Özel'in dilini ''devlet adamlığı adabından yoksun'' olarak nitelendirdi. Çelik, ''Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur'' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarına yönelik en güçlü şekilde kınama yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti: ''Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz''. Özgür Özel'in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanına 'şiir bilmez' demesi ise ''ancak kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur'' şeklinde değerlendirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi her türlü terör faaliyetinden korumak amacıyla ömrünü milletine adadığını belirterek, Özgür Özel'in kullandığı dilin siyasi ahlaktan yoksun bir çirkinlik olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bu sözlerin Özgür Özel'in geçmişine ve darbeleri destekleyen siyasi tarihine yönelik bir yükümlülük olduğunu da ifade etti.

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