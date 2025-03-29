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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt: 'Siyasi Yobazlık',

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef gösterdiği mekanlar için sert eleştirilerde bulundu ve sorumsuzluğunu kınadı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:14
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt: 'Siyasi Yobazlık',

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milli firmaları ve kitap ile kahve mekanlarını hedef alarak yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in tavrını siyasi yobazlık olarak nitelendirerek, bu durumun fiziki saldırılara neden olduğunu vurguladı.

Özgür Özel’in Sorumsuzluğu

Çelik, Özgür Özel’in son bir haftaki performansını “kötü ve zararlı” olarak değerlendirerek, bu tutumunun bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlük örneği olduğunu belirtti. Çelik, Özel’in acilen sağduyuya ve ciddiyete dönmesi gerektiğini ifade etti.

"Sayın Özgür Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor" diyen Çelik, Özgür Özel’in siyasi fanatizminin masum insanları, aileleri ve gençleri provokatörlerin hedefi haline getirdiğini belirtti. Olayların, Özel’in sorumsuz açıklamaları nedeniyle bu mekanların şiddetin hedefi olmasına neden olduğunu açıkladı.

Kendisi ve partisi adına da bu durumu kınayarak, “Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır” dedi. Özgür Özel’in açıklamalarının hedef aldığı kitap ve kahve mekanlarının güvenliğine dair ciddi endişeler olduğunun altını çizen Çelik, “Eğer sorumsuzluklarına devam ederse, bu mekanlara yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır” şeklinde konuştu.

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