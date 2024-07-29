AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında gündeme ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdide değinerek, "Bu tür tehditlerin hiçbir hükmü yoktur. Bu yok hükmündedir" dedi.

Netanyahu ve Katz'ı Eleştirdi

Çelik, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz gibi kişilerin geçmişte işlenen suçlarla yargılanacağını ifade etti. Netanyahu hükümetinin insanlığa karşı işlediği suçların, tarihsel açıdan mahkum edileceğine inandığını belirtti. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, insanlık ve adalet için yürüttüğü politikalarla onları rahatsız ediyor" dedi.

Partiler Arası Destek

Çelik, birçok siyasi partinin, Erdoğan'a yapılan saldırıları kınadığını ve bu durumun Türkiye'nin ortak birliğini gösterdiğini kaydetti.

Mavi Vatan Üzerine Eleştiriler

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" ile ilgili ifadelerini eleştirerek, bu açıklamaların Yunan ve Rum medyasında sevinçle karşılandığını ifade etti. Tan'ın sözlerinin yalnızca siyasi eleştiri çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Tan'dan Özür Bekleniyor

Ömer Çelik, Namık Tan'ın önceki ifadelerine atıfta bulunarak, onun "Mavi Vatan" konusundaki eleştirilerinin pişmanlık duyması gerektiğini ifade etti. Çelik, Tan'ın açıklamalarını izleyenlerin, eleştirilerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında da bilgi veren Ömer Çelik, ilk başta TBMM'de konuşma talebinin olumlu karşılanmadığını ancak daha sonra Türkiye'yi ziyaret edip konuşma yapmak istediğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi'ne Tepki

Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanı bizim sayemizde seçildi" açıklamasını eleştirdi. Çelik, "Bu cümle, siyasi nezaketin tam tersidir ve yanlıştır" dedi.

Ömer Çelik, Türkiye'nin çıkarlarını savunma noktasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti ve eleştirilerin muhalefet ve ziyaretler üzerinden saçmalamaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.