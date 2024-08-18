AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TİP Genel Başkanı Baş'a Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sert Açıklama

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Çelik: Avrupa Faşistlerinin Diliyle Aynı

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Baş’ın ifadelerini eleştirdi ve bu sözlerin "Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısı" olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şu şekilde devam etti:

"Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir."

Demokrasi Düşmanlığı ifadesi

Çelik, AK Parti'nin halk tarafından demokratik seçimlerle seçilip desteklenen Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alındığını vurgulayarak, "Demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Avrupa'daki faşist söylemlere verdikleri cevabın aynısını vereceklerini belirtti.