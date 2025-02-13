AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a Sert Eleştiri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TÜSİAD'a yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" dedi.

Demokraside Sivil Toplumun Rolü

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Çelik, demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapma ve değerlendirmede bulunma hakkının en doğal olduğunu belirtti. Ancak bu kapsamda, siyasi süreçleri şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimlerinin ayrı noktalar olduğunu vurguladı.

Geçmişteki Destekler ve Mevcut Durum

Çelik, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının geçmişte askeri ve yargı vesayetlerine verdikleri desteklerin hâlâ hafızalardan silinmediğini hatırlatarak, "Kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur" dedi.

TÜSİAD'ın Yüzleşmesi Gereken Gerçekler

Bu sebeplerle TÜSİAD yönetiminin, demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' ile ilgili düşünceleri ile yüzleşmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "AK Parti olarak kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Siyasetin demokratik alanını koruma noktasında daha önceki dönemlerden daha kararlıyız" ifadelerini kullandı.