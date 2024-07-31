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AK Parti Sözcüsü'nden Hamas Liderine Yönelik Suikast Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı. Bu olay Filistin davası için büyük bir kayıp.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:22
AK Parti Sözcüsü'nden Hamas Liderine Yönelik Suikast Açıklaması

AK Parti Sözcüsü'nden Önemli Açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin davasının önemli temsilcilerinden biri olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran'da siyonist güçler tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesini güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

Filistin Davasının Önemi

Çelik, bu tür saldırıların Filistin halkının haklı mücadelesine zarar verdiğini belirterek, "Haniye'nin kaybı, Filistin davasının savunucularından birini aramızdan almıştır. Bu durumu asla kabul etmiyoruz," şeklinde konuştu. Haniye'nin Mirası ve Mücadele

Söz konusu suikast, sadece Haniye’nin hayatını değil, aynı zamanda Filistin mücadelesini de derinden etkilemiştir. Çelik, uluslararası alanda bu tür saldırılara karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

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