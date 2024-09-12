AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül Darbesini Lanetledi

AK Parti Sözcüsü'nden 12 Eylül Darbesine İlişkin Sert Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül darbesinin 44. yılına özel bir mesaj yayımladı.

Darbeler, Ülkeye Yapılan En Büyük Kötülüklerdir

Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir. Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

12 Eylül Darbesinin 44. Yıl Dönümü

Çelik, mesajında ayrıca, "Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi 12 Eylül darbesinin 44. yılı. Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir. Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz." diyerek, bu dönemin ülkeye verdiği zararlara dikkat çekti.