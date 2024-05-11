AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM Genel Kurulu'nun Filistin kararı sevindirici bir gelişme"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin ile ilgili aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar ele alınması ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir.

Ancak, İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararının ardından kürsüde BM Anlaşması'nı parçalaması, İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha göstermiştir.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır.

Dünya milletleri İsrail'i mahkum ederken, buna karşı çıkanlar uluslararası düzenin karşısında konumlanarak tarihi bir hata yapmıştır.

Uluslararası toplum, Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, Filistin halkının haklı davasında yanında olmaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."