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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük Kongre 23 Şubat'ta Öncelik Yangın Soruşturması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Kongre'nin 23 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı, yangın ve hayvan saldırılarındaki sorumlulukların takipçisi olacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük Kongre 23 Şubat'ta Öncelik Yangın Soruşturması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Büyük Kongresinin 23 Şubat'ta Ankara'da yapacağını duyurdu. Çelik, bu kongre ile sürecin tamamlanmış olacağını belirtti.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler için rahmet dileyerek, yaşananların derin bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, durumu takip ettiklerini söyleyerek şu bilgileri paylaştı: "Şu anda 6 Cumhuriyet savcısı tarafından adli bir soruşturma yürütülüyor. Ayrıca, 2 mülkiye baş müfettişi ve 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi görevlendirilmiş durumda. Bu sürecin her aşaması dikkatlice inceleniyor."

Çelik, "Hiçbir şekilde bu meselenin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek, konuyla ilgili yüksek bir irade kullanacaklarını belirtti. Adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü, Meclis'te bir komisyon kurulacağına dair iradenin de mevcut olduğunu ifade etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu'nun sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine de dikkat çeken Çelik, "Bu manzaraların tekrar yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Hangi partiden olursa olsun, ihmali olanların üzerine gidilecektir" dedi.

Büyük Kongre'nin ardından kongre sürecinin başarıyla tamamlanacağına inandığını belirten Çelik, katılımcılara teşekkür etti ve Gazze'deki durumu da değerlendirdi. Çelik, Gazze'deki ateşkese rağmen, sivil altyapının büyük ölçüde yok olduğunu ifade ederek, 50 bin Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve 110 binin üzerinde yaralı olduğunu belirtti.

Ayrıca, Gazze halkının direnişini ve basın mensuplarının bunu belgelerkenki cesaretini takdir eden Çelik, Türkiye'nin bu konuda ne denli büyük bir gayret sergilediğini vurguladı. "TRT ve Anadolu Ajansı'nın yaptığı belgeleme çalışmaları uluslararası hukuk açısından referans teşkil edecek bir noktaya ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Bütün bu gelişmelerin ışığında, AK Parti'nin toplumun her kesimiyle iletişimde olacağını ve sorumlulukların gerektiği gibi yerine getirileceğini sözlerine ekleyerek, "Bu süreç boyunca her bir basın mensubuna ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

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