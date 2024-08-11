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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehitleri Andı

Ömer Çelik, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehit olmalarının 7. yılında anarak teröre karşı duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehitleri Andı

Ömer Çelik’ten Duygusal Bir Anma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de şehit düşen Ferhat Gedik ve 15 yaşında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü andı. Bu anma, onların şehadetlerinin yedinci yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Sosyal Medya Üzerinden Mesajını Paylaştı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asla unutmayacağız… Teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7. yılında rahmetle yad ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu anma, toplumda terörizme karşı duyulan hassasiyetin ve şehitlerimizin hatırasının ne denli önemli olduğunun altını çizmektedir.

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