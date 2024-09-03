AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten BRICS Üyeliği ve Mavi Vatan Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BRICS Üyelik Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BRICS'e resmi üyelik başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ancak somut bir gelişme yoktur." şeklinde ifadelerde bulundu.

MKYK Toplantısı Değerlendirmesi

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, gazetecilere açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin BRICS'e üyelik isteğinin daha önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildiğini belirtti. Çelik, sürece dair gelişmelerin gündeme geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Mavi Vatan Tartışmasına Yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan konusundaki açıklamalarına yönelik soruyu yanıtlayan Çelik, "Tan'ın ifadeleri, iki CHP'li yöneticiyi yalanlamaktadır. Mavi Vatan ile ilgili tartışmayı biz kapatmıştık ama Tan bunun peşini bırakmıyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO

Çelik, Tan'ın açıklamalarının Yunanistan'ın tezlerini desteklediğini ve bunun tehlikeli bir durum olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO çerçevesindeki görevlerini hatırlatan Çelik, bu gibi rutin faaliyetlerin yalanlarla nitelendirilemeyeceği üzerinde durdu.

Siyasi Gelişmeler Üzerine Değerlendirme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifası hakkında da yorum yapan Çelik, bazı siyasi partilerin sadece karşıtlık üzerine kurulduğunu ve bu durumun yeterli olmadığını ifade etti.

Liderler Görüşmesi Takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed arasındaki olası görüşmelere dair de bilgi veren Çelik, iki tarafın şartlarının net bir şekilde belirlendiği ve bu görüşmelerin gerçekleşmesi için bazı olgunlaşmalar gerektiğini kaydetti.