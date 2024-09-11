AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze Açıklamaları

Ömer Çelik'ten Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, basın toplantısında gündemdeki önemli konulara değindi. Özellikle Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi ile ilgili şok edici ifadeler kullandı.

Netanyahu Hükümetine Sert Eleştiri

Çelik, Netanyahu hükümetinin bir "katil şebekesi" olduğunu belirterek, "Bu sivilleri öldüren herkes katildir, soykırımcıdır. Gerekli cezayı almalıdırlar" dedi.

Gazze Meselesi Küresel Vicdanın Gündemi

Gazze'deki can kayıplarına vurgu yapan Çelik, buradaki durumun insanlığın gözü önünde gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye'nin Gazze ile özel bir bağının olduğunu vurgulayan Çelik, bunu gelecek nesillere aktarmanın önemini dile getirdi.

Çanakkale'den Gazze'ye Eğitim Vurgusu

Çelik, Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuyu okullarda ders olarak ele almayı planladığını belirtti. Bu adımın, Türk toplumunun vicdani bir sorumluluk olarak hafızalarına kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

CHP'nin Yorumlarına Cevap

CHP'nin açıklamalarını ise temelsiz ve vicdansız bulduğunu söyleyen Çelik, böyle bir yaklaşımın laiklikten ne kadar uzak olduğunu vurguladı.

ABD'nin Açıklamaları Üzerine Değerlendirme

Eygi'nin ölümüne karşı ABD’den yapılan açıklamaları eleştiren Çelik, "Hedef alınmadı" savunmasının meseleyi hafifletmeye çalışmak olduğunu belirtti. 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir şebekenin kurbanı olduğunu ifade etti.

Dış Politika: Kıbrıs Açıklamaları

Çelik, ABD'nin Güney Kıbrıs'taki askeri işbirliğini eleştirerek, bunun sadece sorunları derinleştireceğini söyledi. Kıbrıs Türkü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının her zaman korunması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Ömer Çelik'in açıklamaları, uluslararası ilişkiler ve insan hakları konularında Türkiye’nin tutumunu bir kez daha netleştirmiştir.