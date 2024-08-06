AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

Ömer Çelik'ten Sert Yanıt

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi.

Katz'ın Açıklamaları Reddi Mirası

Çelik, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un bir fotokopisi gibidir. O günkü Nazi söylemi neyse, Katz'ın söylemi de odur."

Bu sert eleştiri, uluslararası ilişkilerdeki gergin atmosferin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Çelik'in açıklamaları, Türkiye'nin Netanyahu hükümetine yönelik tutumunu daha da net bir hale getiriyor.