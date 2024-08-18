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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in TRT Ekiplerine Saldırısına Tepki

Ömer Çelik, İsrail'in TRT muhabirine saldırısını kınarken Gazze'deki basın çalışmalarının önemine vurguda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in TRT Ekiplerine Saldırısına Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in TRT Arabi Gazze muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırıyı kınadı. Çelik, bu tür saldırıların uluslararası basın özgürlüğüne büyük bir darbe olduğunu belirtti.

Saldırıyı Kınadı ve Destek Verdi

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çelik, "Netanyahu yönetimi insani değerlere düşmanlık ediyor," diyerek, bu saldırının ardındaki motivasyonun insanlığa karşı işlenen saldırılardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, TRT ailesi ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRT ve Anadolu Ajansı'nın Önemi

Çelik, Gazze'de TRT ve Anadolu Ajansı'nın yürüttüğü çalışmaları da övdü: "TRT ve Anadolu Ajansımız, Gazze'de insanlık için büyük bir görev üstlenmektedir. Netanyahu ise katliamların duyulmasını engellemeye çalışıyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Gazetecilere Saygı ve Destek

Ömer Çelik, "Her türlü tehlikeye rağmen doğruyu aktarmak için mücadele eden basın mensuplarını selamlıyoruz. Onların cesareti, insanlığın vicdanının sesi olmaya devam ediyor," diyerek, gazetecilerin çalışmalarının değerini bir kez daha vurguladı.

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