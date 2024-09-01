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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı Dizi Tepkisi

Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan diziyi kınadı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı Dizi Tepkisi

Ömer Çelik'ten Diziye Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yanlış bir şekilde yansıtan ve Rum tarafının propagandasını destekleyen bir dizinin 20 Eylül itibarıyla bir dijital platformda yayınlanacak olmasına sert tepki gösterdi.

Dizinin Rahatsız Edici İçeriği

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bu dizinin yayınlanacak olması son derece rahatsız edicidir. Bu müdahale, Kıbrıs’a barış ve adalet getirmeyi amaçlayan Türk askerini hedef almak anlamına geliyor ve kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Barış ve Adalet Hedefi

Çelik, sözlerine devam ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhunu, Türk askerinin kahramanlığını ve adalet arayışını yansıtan bir dizi olarak tanımlanamayacağını vurguladı.

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