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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kudüs'teki TRT Ekibine Yapılan Saldırıya Tepki

Ömer Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine saldırısını kınayarak insanlık adına hakikatlerin duyurulacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kudüs'teki TRT Ekibine Yapılan Saldırıya Tepki

Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Kudüs'te görev yapan TRT ekibine yönelik düzenlediği saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

İnsanlık Adına Görev Devam Edecek

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine karşı gerçekleştirdiği saldırganlığı şiddetle lanetliyorum" ifadesini kullandı. Özellikle Netanyahu hükümetinin, Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet ve insanlık suçlarına dikkat çekti.

"TRT Haber, insanlık adına devlete hizmet etmeye ve hakikatleri dünyaya duyurmaya devam edecektir. Anadolu Ajansı da aynı misyonu üstlenmiştir. İsrail'in bu katliam rejimi, yaptığı suçların hesabını bir gün mutlaka verecektir," ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in bu açıklamaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek, basın özgürlüğü ve insan hakları konularında önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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