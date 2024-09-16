AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Anayasa Değişiklikleri Üzerine

Çelik, anayasada değişiklik teklifleri ile ilgili olarak, "Anayasanın dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir" şeklinde konuştu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenaze Töreni

Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için yapılan cenaze törenine değinen Çelik, bazı basın kuruluşlarının Eygi için "militan" ifadesini kullandığını belirtti. "Cenazeler, siyasi nutuk atma yeri olmamalıdır" diye ekledi.

Yunanistan ile Gelişmeler

Yunanistan'daki durumları izlemeye devam ettiklerini ifade eden Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını eleştirdi. Dendias'ın Türkiye'yi hedef aldığına dikkat çeken Çelik, bu durumun diyalog süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Seçim Gündemi

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Çelik, erken seçim taleplerinin olmadığını ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti. "Seçim zamanında yapılacaktır. Erken seçim yoktur" dedi.

Fransa'nın Terörle İlişkisi

Fransa'da düzenlenen PKK yandaşlarının festivali hakkında da yorum yapan Çelik, Fransa'nın bu konuda çifte standart sergilediğini ve terörü himaye etmenin demokratik değerlere zarar verdiğini kaydetti.

Toplantının son bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamındaki bağlantısının altını çizen Çelik, önemli bir konuşma gerçekleştireceğini de ifade etti.