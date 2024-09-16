DOLAR
34,01 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.822,36 0%
BITCOIN
1.966.311,94 0%

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar

Ömer Çelik, anayasa değişiklikleri ve Yunanistan ile ilişkiler hakkında görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Anayasa Değişiklikleri Üzerine

Çelik, anayasada değişiklik teklifleri ile ilgili olarak, "Anayasanın dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir" şeklinde konuştu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenaze Töreni

Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için yapılan cenaze törenine değinen Çelik, bazı basın kuruluşlarının Eygi için "militan" ifadesini kullandığını belirtti. "Cenazeler, siyasi nutuk atma yeri olmamalıdır" diye ekledi.

Yunanistan ile Gelişmeler

Yunanistan'daki durumları izlemeye devam ettiklerini ifade eden Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını eleştirdi. Dendias'ın Türkiye'yi hedef aldığına dikkat çeken Çelik, bu durumun diyalog süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Seçim Gündemi

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Çelik, erken seçim taleplerinin olmadığını ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti. "Seçim zamanında yapılacaktır. Erken seçim yoktur" dedi.

Fransa'nın Terörle İlişkisi

Fransa'da düzenlenen PKK yandaşlarının festivali hakkında da yorum yapan Çelik, Fransa'nın bu konuda çifte standart sergilediğini ve terörü himaye etmenin demokratik değerlere zarar verdiğini kaydetti.

Toplantının son bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamındaki bağlantısının altını çizen Çelik, önemli bir konuşma gerçekleştireceğini de ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
2
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
3
Cevdet Yılmaz, EBRD Yöneticileriyle Ekonomik Görüşmeler Yaptı
4
Aliyev ve Blinken, Barış Sürecini Değerlendirdi
5
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar
6
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Soruşturmasında Hukuki Destek Sağlayacak
7
Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor