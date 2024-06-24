AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! CHP ile görüşme, ekonomi, terör ve dış politika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ekonomi, terörle mücadele ve dış politika konularında önemli mesajlar verdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından basının karşısına geçti ve gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.



CUMHUR İTTİFAKI VE YAZ DÖNEMİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını belirten Çelik, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan'ın ittifakın birliği konusunda hassasiyetini bir kez daha vurguladığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız, ittifakın birliği ve uyumu konusunda son derece hassas" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE: SERT TUTUM DEVAM EDECEK

Çelik, Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirtti. YPG ve PYD unsurlarının yerel seçim arayışlarına sert bir şekilde karşı çıktıklarını ifade eden Çelik, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütlerinin demokrasi adı altında pazarlanmasını kabul etmiyoruz" diyen Çelik, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve kendi güvenliğini tehdit eden gelişmelere karşı anında müdahale edeceğini belirtti.

VERGİ REFORM PAKETİ YOLDA

Toplantıda vergi reform paketi hakkında da bilgi veren Çelik, vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konuların görüşüldüğünü söyledi. Sosyal medya ve diğer platformlarda dolaşan vergi artışı spekülasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Çalışmalar vergi adaletini sağlamak için yapılıyor. Son kararı siyasi irade verecek" dedi. Vergi adaletinin sağlanırken enflasyonist etkilerin dikkate alınacağını ve ekonomi yönetiminin son derece net ve şeffaf bir program uyguladığını belirtti.

CHP İLE GÖRÜŞME: EKONOMİ YÖNETİMİMİZ NE YAPTIĞINI BİLİYOR

Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP ile yaptığı görüşmeye de değindi. Ekonomi yönetiminin ne yaptığını bildiğini ve takvimin kusursuz bir şekilde işlediğini ifade eden Çelik, "Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için gereken sonuçları üretiyoruz" dedi. CHP'nin önerilerinin değerlendirilmediğini belirten Çelik, "Ekonomi yönetimimiz son derece net, şeffaf ve dünya tarafından kabul gören bir program uyguluyor" dedi.

İSRAİL'E ELEŞTİRİ: "SOYKIRIMA İMZA ATIYORLAR"

Çelik, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlara da sert eleştirilerde bulundu. Netanyahu yönetimini soykırım yapmakla suçlayan Çelik, "Netanyahu ve ekibi, kişisel ikballerini garanti altına almak için bu soykırımı yönetmektedir" dedi. Savaşın Lübnan'a sıçratılmaya çalışıldığını belirten Çelik, uluslararası toplumun Netanyahu'ya baskı yapması gerektiğini ifade etti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği barış siyasetiyle savaşla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Yurtdışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilip yükseltilmeyeceği konusunda konuşan Çelik, bu konunun henüz taslak aşamasında olduğunu ve son karar verilinceye kadar spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Çelik, "Burada esas amaç, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek" dedi.



TEŞKİLATTA DEĞİŞİM

Teşkilatlarda olası değişimler hakkında da bilgi veren Çelik, birçok ilde değişim olabileceğini söyledi. Teşkilat Başkanlığı'nın çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Çelik, "Başarı olsa bile değişim gerçekleşebilir. Bu bir bayrak yarışı" dedi. Vekaletle yönetilen illerde atamaların yapılacağını ve bunların yakında açıklanacağını ifade etti.

ALMANYA'DA ARTAN PKK TEHDİDİ

Almanya'daki PKK faaliyetlerine de değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok kez uyarıda bulunduğunu ve Almanya'nın bu konuda daha aktif olmasını beklediklerini söyledi. PKK'nın parasal faaliyetlerinin Almanya'nın meselesi haline geldiğini belirten Çelik, "Almanya tarafından belgeler istenmiştir. Bu konu Almanya'nın meselesi haline gelecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları, Türkiye'nin ekonomi, terörle mücadele ve dış politika konularında kararlı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çelik, hükümetin özgüvenli bir şekilde çalıştığını ve halkın refahı için gerekli adımları attığını vurguladı.