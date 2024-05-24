AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "UAD’nin İsrail kararı hayati ve önemlidir! Kararın takipçisi olmalıyız!"

Ömer Çelik: UAD'nin aldığı karar hayati ve önemlidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah’a yönelik saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın hayati ve önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ömer Çelik, UAD'nin aldığı kararın sahada nasıl uygulanacağının, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacağını belirtti. Çelik, "Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır" dedi.

"Kararın Takipçisi Olmalıyız"

Çelik, uluslararası toplumun UAD kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerektiğini vurguladı. İsrail’in vahşi saldırılarını sonlandırmasına yönelik bu kararın uygulanmasının önemine dikkat çekti. "Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için yaptığı çağrıların hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yönelik olduğunu belirten Çelik, "Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır" dedi.

İnsanlık Değerleri ve Uluslararası Kurumlar

Çelik, insanlık değerlerini korumak için kurulan uluslararası kurumlar ve mahkemelerin, Gazze konusunda duyarsız kalmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. "İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" şeklinde konuştu.



